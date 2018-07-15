Flaş itiraf! 'Ronaldo'yu bize önerdiler'

Juventus'a bonuslarla birlikte 112 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kendilerine de önerildiğini söyleyen De Laurentiis, bu rakama ulaşamayacaklarını söyledi.

Açık sözlülüğü ile bilinen Aurelio De Laurentiis, Cristiano Ronaldo transferinin Napoli'yi iflasa kadar götürebileceğini söylerken ''Cristiano Ronaldo, Mendes tarafından bize de teklif edildi. CR7 için yapabileceğimiz teklif için hesaplamalar yaptık. Kulübü iflasa kadar götürebilecek kadar bir riske girmiş olurduk. Sonuçta Juventus, Ronaldo için 350 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Bu bizim ulaşamayacağımız bir rakam'' ifadelerini kullandı.

Juventus, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 112 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.