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Flaş iddia! Şenol Güneş Portekiz ekibini çalıştıracak

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı tartışılan Şenol Güneş'in, Portekiz ekiplerinden Boavista'yı çalıştıracağı iddia edildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 01:55
Flaş iddia! Şenol Güneş Portekiz ekibini çalıştıracak

Beşiktaş camiasının ise hocasını bırakmaya niyeti yok. Son birkaç gündür saygı duyduğu yakınlarının Güneş’e yaptığı tavsiye ise, ''hocam yıllardır Avrupa’dan teklifler alıyorsun. Bunlardan birisini değerlendir. Git. Kore’den döndüğün gibi güçlü dön'' diyorlar. Güneş’in de bu opsiyonu ciddi ciddi düşündüğü ise konuşuluyor.

Şenol Güneş, Kasım ayında Portekiz’in Boavista kulübünden teklif almıştı… Bu teklif o dönemde hiç ses getirmemişti. O dönemde kulüp başkanı João Loureiro’nun bizzat Güneş’in menajerini arayarak kendisine takımı teslim etmeye hazır olduğunu söylediği iddiası Portekiz’de konuşulmuştu. 

Şenol Güneş'in yaşanan gelişmelerin ardından Boavista'nın teklifine sıcak baktığı bildirildi.

 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 01:55
  1. Şenol Güneş
  2. Portekiz
  3. Boavista
  4. Beşiktaş

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