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Flaş iddia! Muhammed Salah'ı Tolunay Kafkas keşfetti

Dünya futbolunun son dönem parlayan yıldızı Mısırlı Müslüman futbolcu Liverpool'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ortaya müthiş bir iddia atıldı ve Muhammed Salah'ın Kayserispor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:47
Flaş iddia! Muhammed Salah'ı Tolunay Kafkas keşfetti

Mısırlı yıldızın ülkesinde oynarken Tolunay Kafkas tarafından keşfedildiği ancak Kayserispor'un Mısır liginden bir futbolcuya 1 milyon 200 bin euro vermemek için bu transferi gerçekleştirmediği belirtildi.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'la ilgili olay bir transfer gerçeği ortaya çıktı. A Spor'da katıldığı bir programda Salah'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Uğur Karakullukçu, Liverpool'da gösterdiği performansla Avrupa'yı sallayan oyuncunun Kayserispor'un kapısından döndüğünü açıkladı.

KAYSERİSPOR ALMADI, BASEL KAPTI

Salah'ın Mısır'da oynarken Tolunay Kafkas tarafından keşfedildiğini belirten Karakullukçu, Kafkas'ın Kayserispor yönetimine oyuncunun alınması yönünde rapor verdiğini aktardı. Ancak sarı kırmızılı kulübün o dönem 'Mısır'dan bir futbolcuya 1 milyon 200 bin euro ödemeyelim' diyerek bu transferi gerçekleştirmediğini söyleyen Karakullukçu, bundan bir süre sonra Basel'in 2 milyon euro vererek Salah'ı transfer ettiği ifade etti.

CHELSEA'DE SİLİNDİ, ROMA'DA PARLADI

Mısır'ın Arab Contractors takımından Basel'in yolunu tutan Salah burada gösterdiği performansla bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak 2014 yılında 16.5 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza atmıştı. Chelsea'de vasat bir sezon geçiren ve sonrasında Roma'nın yolunu tutan Mısırlı futbolcu yıldızını burada bir kez daha parlatarak 42 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:47
  1. Tolunay Kafkas
  2. Kayserispor
  3. Mohamed Salah

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