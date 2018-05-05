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Flaş iddia! Dursun Özbek seçilirse Fatih Terim onunla çalışmayacak...

Dursun Özbek Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:54
Flaş iddia! Dursun Özbek seçilirse Fatih Terim onunla çalışmayacak...

Son günlerde kulislerde dolaşan iddia ise Özbek’in adaylığını koyması durumunda Fatih Terim’in görevi bırakacağı. Özbek’le çalışmayacağı.

Bu iddiayı gündeme getirenlerin 3 dayanak noktası var… birincisi Özbek’in Terim’i takımın başına getirdikten kısa süre sonra erken seçim kararı alıp, kongreye gitmesi. Söz vermesine rağmen Terim’in yalnız bırakması.

Diğeri ise Beşiktaşlı olduğu iddia edilen Serdar Güzelaydın’ı Sportif AŞ’nin  başına getirtip Antalya’daki kampta yedek kulübesinde oturtması.

Terim’in Florya’dan göndermesine rağmen Özbek’in, Cenk Ergün’ü, Seyrantepe’ye alıp danışmanı yapması.

Ayrıca Terim’e en yakın isim olan Abdürrahim Albayrak’ın da Mustafa Cengiz’in yanında yer alması, Terim’in en yakın dostlarından Ali Dürüst’ün Cengiz için liste çalışması yapması da bu iddiayı güçlendiriyor.

ÖZBEK, TARAFTAR TEPKİSİNİ BERBEROĞLU İLE KIRACAK

Yeniden seçime girerse kazanma ihtimali yüksek görülen Dursun Özbek’e G.Saray tribünlerinden ciddi bir tepki var… taraftarların takımı kurmasına ve Fatih Terim’i takımın başına getirmesine rağmen Mustafa Cengiz tarafında saf tutmuşlar. Seçilse de Özbek’e tepki vermesi bekleyen taraftarlara karşı Özbek’in hamlesi ise tribünlerden gelen Kayhan Berberoğlu oldu. G.Saray tribünlerinde koreografi denilince akla ilk gelen isim olan Berberoğlu ayrıca UltrAslan Uni’nin de kurucusu olarak tanınıyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:54
  1. Antalya
  2. Dursun Özbek
  3. Fatih Terim
  4. Galatasaray

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