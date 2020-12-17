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Siyaset Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu
Siyaset

Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisine Cuma günü geçeceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:28:00 - 2020-12-17 11:29:50
Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

 MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti’ye (DPw) katılacağı iddia edildi.

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti’ye (DP) katılacağı ve cuma günü DP Genel Merkezi'nde rozet takma töreni düzenleneceği ileri sürüldü.

Milliyet gazetesinin haberine göre Enginyurt’un, seçim bölgesinden büyükşehir belediye başkan adaylığı mücadelesine girerek milliyetçi oylara talip olacağı ifade ediliyor.

Enginyurt’un Millet İttifakı’nın desteğini de arkasına almak için temaslar yürüteceği belirtiliyor.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. Enginyurt’un katılımıyla DP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye çıkmış olacak.

Cumhuriyet de iddia etmişti

Cumhuriyet Gazetesi'nde 'Siyaset Kulusi' köşesinde MHP'den ihraç edilen Ordu bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında kulis iddiaları yer almıştı Yazıda, "Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yılbaşından sonra Demokrat Parti’ye (DP) katılacağı bir süredir kulislerde konuşuluyor. Enginyurt’un DP’ye katılma kararı MHP içinde deyim yerindeyse şaşkınlık oluşturdu" denilmişti.

Temmuz ayında ihraç edilmişti

Cemal Enginyurt, yaptığı açıklamaların partisine ve Cumhur ittifakına zarar verdiği gerekçesiyle partisinden ihraç edilmişti. MHP’li vekil, “Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı’ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Her söze başladığımızda Cumhur İttifakı diyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi hiç, yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar" demişti.

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