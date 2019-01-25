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Flaş iddia: Binali Yıldırım milletvekilliğinden istifa edecek

AK Parti'nin İstanbul'dan aday gösterdiği Meclis Başkanı Binali Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı göreviyle birlikte milletvekilliğini de bırakacağını öne sürdü.

25 Ocak 2019 Cuma 18:09
Flaş iddia: Binali Yıldırım milletvekilliğinden istifa edecek

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, AK Parti'den İBB Başkan Adayı olan Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı göreviyle birlikte milletvekilliğinden de istifa edeceğini öne sürdü.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü "Binali Yıldırım farklı bir aksiyon alabilir mi 19 Şubat’ta?" başlıklı yazısında, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

19 Şubat'ta istifa edecek

Kulislerde konuyla ilgili pek çok farklı iddia yer alıyor. Kimi iddialarda "İstifasını Erdoğan istemiyor" kimi iddialarda ise "Erdoğan sıkıştırıyor Yıldırım istifa etmiyor" ifadeleri kulislerden sızarken bugün dikkat çeken bir iddia da Yılman'dan geldi.

Yılman iddiasında tarih de verdi. Yılman'ın iddiasına göre Yüksek Seçim Kurulu’na müracaatların yapılacağı gün olan 19 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden istifa edecek.

"Milletvekilliğinden istifa edecek"

Sevilay Yılman, Yıldırım'ın istifası için tarih vermesinin ardından bir iddia daha ortaya attı. Yılman, "Dün İstanbul AK Parti teşkilatında görevli bir haber kaynağım Binali Yıldırım’ın muhalefete sağlam bir gol atmak için farklı bir “atraksiyon” daha yapabileceğini söylüyordu. Yazmayacaktım aslında bu kulisi ama şimdi siz, “Neymiş bu atraksiyon Sevilay?” deyip başımda boza pişirirsininiz. Yazayım onun için. “O gün yani 19 Şubat’ta… ‘İstanbul’u kazanacağından emin olmadığı için TBMM Başkanlığı’nı bırakamıyor! Kendine güveni olsa çoktan istifayı basıp İstanbul benim artık demişti’ senaryolarının tamamının yalan dolan ve spekülasyondan ibaret olduğunu İstanbullu seçmene göstermek için sadece TBMM Başkanlığı’ndan değil, milletvekilliğinden de istifa edecek” deniliyor." diye yazdı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:09
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. TBMM

YORUM YAZ

  • hasanhasan38 dk önce
    Rte senide harcayacak,buna üzülüyorum.Sen rte den çok daha fazla değerlisin benim için.Allah yolunu açık etsin.

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