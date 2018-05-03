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Flaş gelişme! Türkiye Kupası finalleri yurt dışında oynanabilir

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada sürpriz bir açıklamada bulundu. Orman, Türkiye Kupası ve Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabileceklerini söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:26
Flaş gelişme! Türkiye Kupası finalleri yurt dışında oynanabilir

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Fikret Orman, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile ilgili bir teklif sundu. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerinin yurt dışında oynanabileceğini ifade eden Fikret Orman, "Yurt dışı maç organizasyonları yapılmalı. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz. Reklam ve tanıtım kampanyaları gerekli… Hedef pazarlarla sürekli iletişim kurulması lazım. Global sosyal medya hesaplarına yatırımlar yapılmalı" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY GLOBAL MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK"

Süper Lig özelinde Türkiye'yi yukarılara çıkartmayı hedeflediklerini belirten Fikret Orman, "Biz vakıf olarak bazı çalışmalar yaptık. En önemli şey, global marka değerini artırmak. Süper Lig'in dünyada marka değeri arttıkça, Türk futboluna inanılmaz katkı sağlanacaktır. Bizim amacımız, dünyada giderek büyüyen futbol ekonomisi içinde Süper Lig özelinde Türkiye'yi daha da yukarılara çıkarmak. Bu şekilde uluslararası izlenilirliği artırdığımızda, daha kaliteli oyuncuları daha ucuza getirme fırsatımız doğacaktır. Türkiye'nin bundan önceki algısı, Orta Doğu bölgesine gitmeden önce bir durak şeklinde. Ligimizin marka değerini yükselttiğimizde, ekonomik anlamda daha uygun rakamlara oyuncu alabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:26
  1. Fikret Orman
  2. Türkiye Kupası

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