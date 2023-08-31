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Gündem Fiyde için 2.5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar
Gündem

Fiyde için 2.5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:04:00 -
Fiyde için 2.5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar

Fidye için 2,5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar

 
 

İSTANBUL

Bakırköy'de, 2,5 yaşındaki kız çocuğunu fidye için kaçıran 3 şüpheli yakalanırken bir evde tutulan çocuk 7 saat sonra ailesine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos salı akşamı bakıcısı tarafından eve götürülen 2,5 yaşındaki S.Ç'nin Ataköy'de kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma sonucu bakıcı R.J'nin çocuğu baba A.Ç. ve anne B.Ç'nin iş yerine getirdikten sonra buradan ayrıldıkları, eve gitmek için yürüdüğü sırada Cevher K. ile Osman K'nin onları takip etmeye başladığı tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheli Cevher K'nin, kafasına cisimle vurup bakıcıyı etkisiz hale getirdikten sonra 2,5 yaşındaki kız çocuğunu önce motosikletle onu bekleyen Osman K'nin yanına, daha sonra da motosikletle Kağıthane'de Mustafa B'nin kaldığı eve götürdüğünü belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin kimliğine ulaştığı şüpheli Cevher K. ise kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Cevher K. kaçırdıklarını itiraf ettiği çocuğun Kağıthane'de tutulduğu adresi polise gösterdi.

Operasyon sonunda kız çocuğu kurtarılırken evde bulunan şüphelilerden Osman K. ve Mustafa B. gözaltına alındı.

- Operasyon yapılan evde uyurken bulundu

Şüphelilerin babayla fidye için iletişime geçmek amacıyla telefon numarasını öğrenmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalandığı, çocuğun ise operasyon sırasında tutulduğu evde uyuduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ç. 7 saat sonra ailesine teslim edildi.

Şüpheli Cevher K. ifadesinde, 2,5 yaşındaki kız çocuğunu borçları için kaçırdığını ve amcasının oğlu Mustafa B. ile bunu planladıklarını söyledi.

Çocuğu kaçıranlar arasında yer alan Cevher K'nin, çocuğun babası ile bir dönem yan yana esnaflık yaptığı da öğrenildi.

İfadeleri alınan 3 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin kız çocuğunu kaçırdıktan sonra motosikletle götürmesi ve kucaklarına alıp bir eve taşıması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

 

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