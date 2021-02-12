  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fiyatları düşürecek adım geliyor! Referans fiyatlar oluşturulacak
Ekonomi

Fiyatları düşürecek adım geliyor! Referans fiyatlar oluşturulacak

Türkiye Ürün İhtisas Borsası, gıda fiyatlarına düşürecek önemli bir adımı devreye sokmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:52:00 -
Fiyatları düşürecek adım geliyor! Referans fiyatlar oluşturulacak

Gıda fiyatlarını düşürecek önemli bir adım daha atıldı. Küresel emtia borsası olmak, gıda fiyatlarının düşmesine katkı sunmak hedefiyle kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), fiyat beklentilerinin yansıtılacağı vadeli işlem sözleşmelerini devreye almaya hazırlanıyor. Vadeli işlem kontratlarıyla tarımda referans fiyatlar oluşturulacak.

Bu yılın ortasına kadar altyapı çalışmalarını başlatacak olan TÜRİB vadeli işlem piyasasını kurup işletecek. Böylece Türkiye'deki tarım sektöründeki vadeli fiyat oluşumuna ve risk yönetimine katkı sağlanacak, çiftçiler, sanayiciler, politika yapıcılar için önemli bir enstrüman, gösterge ve veri setiyle uzmanlık sağlanacak.

Fiyat istikrarına katkı

Yeni üretim teşvik modelleri de fiyat istikrarına katkı sunacak. Elektronik ürün senedi piyasasında 1.5 yılda yatırımcı sayısı 80 bini, işleme konu olabilecek ürün stok miktarı 7 milyon tonu ve işlem hacmi de 1 milyar lirayı aştı. Borsada gerçekleşen 200 bin civarında işlem 10 milyon tonluk üründe 15 milyar lira değerinde.

Gıdada promosyon uyarısı

Ürün senedi olarak işlem gören tarım ürünleri arasında buğday, mısır, arpa gibi gıda ve hayvancılık sektörü için stratejik öneme sahip tarım ürünleri bulunuyor. Elektronik ürün senetlerine 2024 sonuna kadar nakliye, analiz, kira desteği sağlanıyor. Alım ve satımdan elde edilen kazançlar da 2023 yılı sonuna kadar gelir, kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Çiftçiler sahip olduğu senetleri teminat vererek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden faizsiz kredi kullanabiliyor.

Takas ve saklama işlemi

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu depoculukta zararların karşılanmasında aktif rol oynuyor. Fona borsada gerçekleştirilen işlemler üzerinden kaynak aktarılıyor. Depolarda saklanan tarım ürünlerinin ihraç işlemine lisanslı depolar aracılık ediliyor. Ürünü lisanslı depoya teslim eden çiftçi adına ve hesabına senet ihraç ediliyor. Yeni dönemde işlemler Ürün Piyasası Aracı Kurumları üzerinden yapılacak. Bu kurumlar, takas ve saklama işlemi, teminat yönetimi yapacak, borsada uyuşmazlıkların çözümünde de taraf olacak.

TÜRİB, öngörülebilir tarım ürünü fiyatları ve piyasa riskinin yönetimi için sektör paydaşlarının geleceğe yönelik fiyat beklentisinin yansıtılabildiği ve olası fiyat değişimlerine karşı risklerini yönetebileceği vadeli işlem piyasasını kurup işletecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ayhan Gökmen

Fiar olusumu bana kemalist zihniyetin anıtkabirin anirkabir olarak yazıldığında anirdiklari Vakti aklıma getirdi
  • Yanıtla

Edilecek, yapilacak

Hep gelecek zaman hep yapilacak, indiripecek, edilecek. Sanki secim vaadi veriyor bu hukumut 20 yildir. Simdiye kadar nerdesiniz? Chp mi tuttu sizi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' sözüne bomba itiraf
Siyaset

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' sözüne bomba itiraf

CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'Gel bakalım Muharrem' şeklinde anon..
Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?
Ekonomi

Kaymakam Adaylığı mülakatı ne zaman ve nerede yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda görevli olacak kaymakam adayları için Kaymakam Adaylığı mülakat tarih ve yeri..
DHKP-C'nin elebaşı gözaltına alındı
Gündem

DHKP-C'nin elebaşı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde Tür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay