Fiyatlar cep yaktı: AB'de enflasyon kabusu büyüyor!

İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa'dan sonra yüksek enflasyon salgının son adresi Hollanda oldu. Pandemi, tedarik zincirinin bozulması ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı ülkede enflasyonu 1976'dan bu yana yani 46 yılın zirvesine çıkardı. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2022 yılı mart ayında tüketici fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 arttığını duyurdu.

Bu da bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 7.4 olduğu anlamına geliyor. Maaşlar bu yükselen fiyatlara ayak uyduramıyor ve toplu pazarlıklarla ücretler bu yılın ilk üç ayında sadece yüzde 2.4 arttı. Maaşlardaki artışın fiyatlardan çok daha düşük olması sonucunda 'yaşam maliyetinde' de ciddi bir artış meydana geldi. Hollanda'da fiyatlardaki artışta gaz ve elektrik maliyetlerindeki artış temel sebeplerden. Geçtiğimiz ay enerji, Mart 2021'e göre yüzde 157 daha pahalı oldu. Akaryakıt fiyatları da geçen yıla göre önemli ölçüde artarak yüzde 36.5 artış yaşadı. Geçtiğimiz yıl baharında litre başına 95 euro cent olan benzin maliyeti ortalama 2.05 euro olurken, bu rakam Mart ayında litre başına 2.29 euro'ya yükseldi. Gıda fiyatları da son 12 ayda yüzde 6.2 artarak enflasyondaki keskin artışa katkıda bulundu.

Almanya'da Çiftçiler Birliği DBV Genel Sekreter Yardımcısı Udo Hemmerling, gıda ve perakendeciler arasındaki altı aylık sözleşmelerin yenilenmesiyle haziran ayında enflasyonun daha da fazla sıçramasının muhtemel olduğunu söyledi. Hemmerling "Bu hafta, süt ürünleri üreticileri, enerji maliyeti nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarını yüzde 10 oranında artırdı. Haziran ayında daha yüksek fiyatlar göreceğiz ve ardından çiftçi kendi payını alabilecek" dedi.

Yunanistan'da da işçiler, artan fiyatlar ve daralan gelirleri protesto etti. Ulaşım, feribotlar, okullar ve kamu hastanelerini kapsayan ülke çapında bir gün süren grevde, Atina'da binlerce kişi protestolara katıldı. Yaklaşık 2.5 milyon kamu ve özel sektör işçisini temsil eden ülkenin en büyük iki işçi sendikası, parlamento önünde bir mitingle sonuçlanan genel grev çağrısı yaptı.

Kaynak: Sabah