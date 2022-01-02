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Ekonomi Fiyatı yarı yarıya arttı... Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
Ekonomi

Fiyatı yarı yarıya arttı... Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'na göre, İstanbul'da aralık ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 49,09 ile salatalık, en fazla azalan ürün ise yüzde 41,83 ile maç giriş bileti ücreti oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 14:14:00 -
Fiyatı yarı yarıya arttı... Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 139'unun perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatı artan ürünler

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, fiyatı yüzde 49,09 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 45,41 ile yaş üzüm, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 42,89 ile elektrikli süpürge, gıda harcamaları grubundan yüzde 39,85 ile çikolata, aynı gruptan yüzde 38,30 ile kahve, yüzde 35,94 ile buğday unu ve yüzde 34,27 ile bulaşık makinesi olarak belirlendi.

Fiyatı düşen ürünler

Geçen ay kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti, yüzde 41,83 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 25,57 ile karnabahar, yüzde 19,26 ile kıvırcık salata, yüzde 13,27 ile pırasa, yüzde 10,70 ile ıspanak ve yüzde 9,42 ile portakal olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

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