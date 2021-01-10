Fiyata göre müthiş performans! İşte GM 20 Pro'nun teknik özellikleri ve incelemesi

Fiyatına göre sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken General Mobile GM 20 Pro, orta segmentli telefonlara göre oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şık ve sade tasarıma sahip GM 20 Pro akıllı telefonunu detaylı bir şekilde inceledik. İşte General Mobile GM 20 Pro fiyatı ve teknik özellikleri hakkında bilgi.

Teknik Özellikleri

Ekran: 6.3 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+

İşletim Sistemi: Android

İşlemci: MediaTek MT6771V/T (Helio P70)

RAM: 6 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Dahili Depolama: 128 GB

Batarya: 4050 mAh

Renk: Beyaz, Siyah ve Mavi

1. MediaTek MT6771V/T yonga setini kullanan GM 20 Pro ana işlemci olarak 8 çekirdekli ARM Cortex-A73 modeline sahiptir. Bu işlemciye ek olarak 2.0 Ghz hızında çalışan 1 adet yardımcı işlemci bulunmaktadır.

2. 6 GB Ram belleğine sahip olan GM 20 Pro, 128 GB dahili depolama ile kullanıcılara sunuldu. Dahili depolamasını isterseniz hafıza kart yardımıyla 512 GB’a kadar artırabilirsiniz. General Mobile GM 20 Pro grafik işlemcisi tarafında Mali-G72 MP3 kullanmaktadır.

3. Telefonun arka kısmında yer alan 3 kamerası sırasıyla 48 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlük kalitelerine sahiptir. Bu kameralar ile 1080p video kaydı yapabilir veya diğer fotoğraf özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde olup damla çentik tasarımı eklenmiştir.

4. 6.3 inç boyutunda olan ekranı 1080 X 2340 piksel çözünürlüğe sahiptir. Neredeyse çerçevesiz olarak tasarlanan ekranda IPS LCD teknolojisi bulunmaktadır. Bu tasarımın 81.97 % ekran gövde oranı vardır.

5. General Mobile GM 20 Pro, 180 gram ağırlığındadır. Telefonun fiziksel özellikleri ise 157.5 mm boy, 75 mm en ve 8.65 mm kalınlığında üretilmiştir. Modelin beyaz, siyah ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği mevcuttur.

6. Arka kısmına eklenen parmak izi okuyucusu sayesinde telefonun kilidini çok kısa bir sürede açabilirsiniz. GM 20 Pro’nun suya ve toza karşı dayanıklılığı yoktur. Telefona USB Type-C ile bağlanabilirsiniz.

7. 4050 mAh kapasiteli lithium polymer bataryası 31 saat konuşma süresi sunmaktadır. İsterseniz telefonun 15 W hızlı şarj özelliğini kullanarak kısa sürede pilini doldurabilirsiniz. Modelin kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.

8. Android işletim sistemi kullanan General Mobile GM 20 Pro da birçok bağlantı özelliği mevcuttur. Cihaz 4.5G bağlantıya kadar destek vermektedir.

9. Geçtiğimiz Ağustos ayında satışa çıkan General Mobile GM 20 Pro, ülkemizde 2.000 Türk Lirası ve 2.200 Türk Lirası arasında satılmaktadır.