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Ekonomi Fiyat denetimleri sürüyor
Ekonomi

Fiyat denetimleri sürüyor

İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince yurdun birçok bölgesinde marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 17:50:00 -
Fiyat denetimleri sürüyor

Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor. Zonguldak Belediyesi ekipleri de 20 işletmeye yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen 10 işletme ile reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı nedeniyle 1 işletme hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

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