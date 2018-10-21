Fırını temizlerken...



Fırınınız mı kirlendi? Onu temizlemenin birçok pratik yolu var. Ama önemli olan temizliğin püf noktalarını bilmek. Kendini temizleyen fırınlar kir tabakasını yakıp kül etmek için yüksek ısı kullanır. Fırın rafını çıkartın, fırınınızı temizleme fonksiyonuna getirin ve birkaç saat bekleyin. Sonra, nemli bir bez ile silin.

Kendini temizleyemeyen fırınları temizlemek zor olacaktır. Bu yüzden birçok hazır temizleme kimyasalı bulunmaktadır.. Fakat bunlar zehirli maddelerdir. Bunları kullanırken üzerlerindeki talimatları iyi okumalısınız. Asla sıcak veya ılık haldeki fırında bunlarla temizliğe girişmemelisiniz. Kimyasalla temizleyecekseniz mutlaka fırın soğuk olmalıdır. Bu esnada mutfağınızın pencerelerini açın ve ellerinize eldiven takın.



Gelelim, hem para saçmadan hem de sağlık açısından sakıncalı olan hazır kimyasal temizleyiciler yerine evde pratik hazırlayabileceğiniz fırın temizleme usulüne: Size o müthiş maddeyi; sirkeyi tavsiye edeceğiz. Fakat bu defa fırınınız ılık olmalı. Yani soğuk olmaması gerekiyor. Bir kat karbonat deneyin. Birkaç saat bekleyin. Sonra fırına sprey yardımıyla beyaz sirke sıkın. Nemli bir sünger ile silin.

Temiz bir bezle de güzelce kurulayın.