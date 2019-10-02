Yoğurt mayalamak oldukça kolay bir o kadar da zevkli bir iştir. Çünkü evde mayalanan yoğurt daha sağlıklıdır. Eğer doğru mayalama tekniği ile yoğurt mayalanırsa ev yoğurdu paket yoğurtlarından daha lezzetli olur. Evde yoğurt mayalarken fırında mayalama yapmayı tercih edenlerin en çok merak ettiği şey fırında yoğurt mayalama süresidir. Peki, fırında yoğurt mayalama süresi ne kadardır? işte fırında yoğurt mayalamanın detayları...

Fırında nasıl yoğurt mayalanır?

Malzemeler

4 litre süt

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

1 kepçe süt (4 litrenin içinden alınacak)

Nasıl mayalanır?

Sütü genişçe bir tencereye alıp kaynatmaya başlayın.

Yaklaşık 10 dakika kaynattığınız ve bu esnada taşmamasına dikkat ettiğiniz sütü ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Yaklaşık 45-50 derece sıcaklıklara ulaşmasını bekleyin.

Sütün sıcaklığını ölçebileceğiniz bir termometreniz yoksa, eski bir yöntem olarak temiz serçe parmağınızı sütün içine batırarak da sıcaklığını test edebilirsiniz.

Eğer küçük parmağınız yaklaşık 6-7 saniye boyunca sütün içinde yanmadan kalabiliyorsa sütünüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir.

Mayalama işleminde kullanacağınız 4 yemek kaşığı ev yoğurdunu bir kaseye alın, üzerine tencereden 1 kepçe süt ilave edip güzelce karıştırın. Bu sayede yoğurdu sütün içine ilave ettiğinizde kesilmesinin önüne geçer, çok daha güzel kıvamlı bir yoğurdunuz olmasını sağlarsınız.

Tenceredeki süte bu karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin. Karıştırma işleminin homojen bir şekilde gerçekleşmesine dikkat edin.

Ardından tenceredeki bu karışımı dilerseniz bir fırın kabına, dilerseniz de ısıya dayanıklı kavanozlara aktarın.

Eğer fırınınızda "yoğurt ayarı" olarak belirtilmiş bir ayar varsa bu ayarı kullanarak, yoksa fırını 50 derecede çalıştırarak bir süre bekleyin. 5 dakika yeterli olacaktır.

5 dakika sonra fırını kapatın, içine hazırladığınız mayalı sütü ağzı açık olacak şekilde yerleştirin ve bu şekilde 5-6 saat kadar mayalandırın.

Mayalama işleminin sonunda yoğurdunuzu dikkatlice fırından çıkarın, kapağını kapatarak buzdolabına kaldırın.