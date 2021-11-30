Fırında somon tarifi, nasıl yapılır?
Fırında somon balığı tarifi, balık sevmeyenlerin bile favorisi olacak.
Fırında somon için gereken malzemeler nelerdir?
- 4 parça somon fileto
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 demet dereotu
- 2 yeşil biber
- 2 kırmızı biber
- 4 orta boy patates
- Tuz
- Karabiber
Fırında somon tarifi Nasıl yapılır?
Balıkları güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp, zeytinyağıyla yağlanmış bir fırın kabına yerleştirin. İnce kıyılmış dereotu ile dövülmüş sarımsağı karıştırıp 1 kaşık zeytinyağı ile harmanlayın. Meydana gelen kıvamlı sosu somonların üzerine dökün. Somonların yanlarına ortadan ikiye kesilmiş ve çekirdekleri çıkarılmış biberleri ve hafifçe haşlanmış uzunlamasına dörde kesilmiş patatesleri dizin. 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve yarım kahve fincanı su ilave ettikten sonra 200 dereceye ısıtılmış fırında yarım saat fırınlayın. Bu yemek sıcak veya soğuk servis edilebilir. Afiyet olsun.
Türk somonu : Gökkuşağı alabalığının (porsiyon 250-300 gr) biraz daha büyütülerek somon olarak satışa sunulduğu balık türüdür. ağırlık olarak 2 kg dan 5 kg kadar çıkabilir. besin değeri olarak gayet iyidir ve besleyicidir. oldukça yağlı bir balıktır.