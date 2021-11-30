Fırında somon için gereken malzemeler nelerdir?

4 parça somon fileto

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 demet dereotu

2 yeşil biber

2 kırmızı biber

4 orta boy patates

Tuz

Karabiber

Fırında somon tarifi Nasıl yapılır?

Balıkları güzelce yıkayıp kağıt havluyla kurulayın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp, zeytinyağıyla yağlanmış bir fırın kabına yerleştirin. İnce kıyılmış dereotu ile dövülmüş sarımsağı karıştırıp 1 kaşık zeytinyağı ile harmanlayın. Meydana gelen kıvamlı sosu somonların üzerine dökün. Somonların yanlarına ortadan ikiye kesilmiş ve çekirdekleri çıkarılmış biberleri ve hafifçe haşlanmış uzunlamasına dörde kesilmiş patatesleri dizin. 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve yarım kahve fincanı su ilave ettikten sonra 200 dereceye ısıtılmış fırında yarım saat fırınlayın. Bu yemek sıcak veya soğuk servis edilebilir. Afiyet olsun.

Türk somonu : Gökkuşağı alabalığının (porsiyon 250-300 gr) biraz daha büyütülerek somon olarak satışa sunulduğu balık türüdür. ağırlık olarak 2 kg dan 5 kg kadar çıkabilir. besin değeri olarak gayet iyidir ve besleyicidir. oldukça yağlı bir balıktır.