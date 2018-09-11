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Fırında bamya pilaki tarifi

Fırında bamya pilaki için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? Fırında bamya pilaki nasıl yapılır?

11 Eylül 2018 Salı 18:47
Fırında bamya pilaki tarifi

MALZEMELER

1 kg taze bamya (Tercihen uzun)

3 büyük beyaz soğan (İnce dilimlenmiş)

5 büyük domates (Küp doğranmış)

2 limon

1 demet taze fesleğen

Sosu için;

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

FIRINDA BAMYA PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Bamyaları yıkayıp süzdükten sonra salata kurutucusunda ya da kağıt havlu üzerinde kurulayın. Ardından tepeciklerini sivri uçlu bir bıçak yardımı ile kesin. Beyaz soğanları çok ince halka şeklinde doğrayıp orta boy, çok yüksek olmayan fırın tepsisinin dibine, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Bamyaları yan yana, aralarına incecik yarımşar limon dilimleri yerleştirerek dizin. Üzerini tamamen kapatacak şekilde ince dilimlenmiş domatesleri kapatın.

Sosu için tüm malzemeyi çırpın. Hazırladığınız sosu domateslerin üzerlerine dökün. Son olarak yaprak yaprak taze fesleğenleri yerleştirin. Tepsinin üzerini kapatın. 180 dereceye ayarlı fırında, 40 dakika pişirin, 40. dakikada üzerini açın. Üzeri açık kalacak şekilde 10 dakika daha pişirin. Fırından alın ve soğuduktan sonra servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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