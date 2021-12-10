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Kadın - Aile Fırında balık tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında balık tarifi, nasıl yapılır?

Fırında ızgara tadında balık yapmak isteyenler için tarif...

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:30:00 -
Fırında balık tarifi, nasıl yapılır?

Fırında Balık Tarifi İçin Malzemeler

4 adet mercan, çipura veya levrek

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

4 adet defne yaprağı

4 dilim limon

7-8 diş sarımsak

1 adet orta boy soğan

Öncelikle balıklarımızı temizleyip sularını süzdürelim.

Suyu süzülen balıklarımızın her iki tarafına üçer adet bıçakla çizik atalım.

Daha sonra bir kase içinde zeytinyağı, karabiber ve tuzumuzu karıştıralım.

Balıkların içine ve dışına bu karışımdan fırça veya elimizle sürelim.

Her bir balığın içine birer adet soğan halkası, defne yaprağı ve limonu koyalım.

Bıçakla kestiğimiz çiziklerin içinede sarımsaklarımızı koyalım.

Hazırladığımız balıkları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim.

Önceden ısınmış fırınımızda, 200 derecede 40 dakika; son 10 dakika da daha iyi kızarması için 250 dereceye alalım.

 

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