Fırın sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Fırında Sütlaç Yapılışı

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

Fırında sütlaç yapılışı

Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır. Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk daha kaynatıp altını kapatın. Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek) Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun.

Kremalı sütlaç nasıl yapılıyor? Kolay tarif

Sütlaç kaynamaya başlayınca yarım çay bardağı süt ile açtığımız 3 yemek kaşığı nişastayı karışıma ekliyoruz ve hızlıca karıştırıyoruz. Hemen ardından bir paket süt kremasını ve bir paket vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Sütlacı bir taşım kaynatıp ocaktan alıyoruz. Sütlacı kaselere paylaştırıyoruz.

Kefirli sütlaç nasıl yapılır? Kolay tarif

Pirinci hafif diri kalacak şekilde haşlayıp suyunu süzün. Kefir, krema, kalan süt ve toz şekeri bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca sütlü nişastayı ilave edip kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.