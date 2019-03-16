0553 313 94 23

Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca planlarımız bozuldu”

Spor Toto 1.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:25
Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca planlarımız bozuldu”

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında konuk oldukları Giresunspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor’da Teknik Sorumlu Fırat Gül, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.


Gül, Giresunspor’un 10 kişi kalmasıyla bazı planlarının bozulduğunu belirterek, “Maçtan önce bir oyun planı hazırladık istediğimiz şeyleri sahada çoğu zaman gerçekleştirdik. Biraz daha pozisyon istikrarına ihtiyacımız var o konuda biraz sıkıntı yaşadık. Aslında 11-11 başladığında her şey istediğimiz gibi gidiyordu fakat rakibin 10 kişi kalmasıyla beraber bazı planlarımız bozuldu, rakibin savunma direnci arttı ve bizim saha kullanımımız daha da ön plana çıktı. Bazı sıkıntılar yaşadık, iyi savunma yaptı rakibimiz sonuçta karşınızda ki iç sahada oynuyor ve seyircisi önünde. Bir direnç gösterdiler sonuç 0-0 golü bulabilirdik, birçok pozisyonumuz var olmadı bundan sonra ki maçlarda inşallah değerlendireceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze amfibik aracıyla mezarlığa nakledildi
    1. Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze..
    2. Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor..
    3. Kanala düşen kardeşlerden biri..
    4. CHP adayı Aras seçim çalışmalarına..
    5. Şişli’de metruk binada yangın
    6. Beşiktaş-Göztepe maçından notlar
    7. Destici'den "İttifak yapılacaksa yasal..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    9. Ünal, "Yeni Zelanda katliamı dünyanın..
    10. Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra..
    11. Başkan Çelik Sancaklıbozköy’de destek..
    12. Erdoğan: “Birileri seçimlerde farklı..
    13. Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması:..
    14. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 -..
    15. Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım..
    16. Saman yüklü kamyon yola devrildi
    17. Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto
    18. Kemal Kılıç: “Küçümsenmeyecek bir puan..
    19. Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca..
    20. Başkan Çelik Yeni Zelanda’daki terör..
    21. Tabipler Odası’ndan Bluport Reklam..
    22. Adriano devam edemedi
    23. Maçın ardından
    24. Filistinli gruplardan Gazze'deki fiyat..
    25. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı..
    26. Mustafa Denizli: “Avrupa hedefi için..
    27. Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve..
    28. Tiran'da hükümet karşıtı protesto
    29. Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı..
    30. Zimbabve’ye kasırga vurdu: 24 ölü
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler