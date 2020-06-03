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Aktüel

Firari mahkum Pasinler’de yakalandı

Açık cezaevinden firar eden M.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:10:51 -
Firari mahkum Pasinler’de yakalandı

Açık cezaevinden firar eden M.K, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 saat sonra yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; 24 yıl hapis cezasına çarptırılan M.K. açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiği belirlendi. Pasinler ilçesi Yiğittaşı Mahallesi sınırlarında bir dinlenme tesisinde olduğunu belirlenen hükümlü Pasinler Jandarma asayiş ekiplerince 6 saat sonra yakalandı.


M.K. Jandarma’da işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

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