Firari hortumcu Cem Uzan masal anlattı! 'Medya konusunda sürprizlerim olacak'

Devletin kurumlarını hortumladıktan sonra Fransa'ya firar eden Cem Uzan, Zanka TV Youtube canlı yayınında, Ferit Atay'ın sorularını cevapladı.

Ferit Atay, bir dönem Uzan Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Star TV ve Kral TV'nin eski sahibi hortumcu Cem Uzan'a, “Yeni bir medya sistemi kuracak mısınız?” şeklinde bir soru yöneltti.

Cem Uzan: Medyada sürprizlerim var

Cevabında bazı medya kuruluşlarını hedef alan hortumcu Uzan, "Medya konusunda ekim ayını bekleyin sürprizlerim var. Bütün özgür çalışan, bağımsız çalışan ve hiçbir siyasi parti tarafından fonlanmayan medya konusunda, sürprizlerim var.” ifadelerini kullandı.