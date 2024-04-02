  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda

“Ekonomi bitik” diyen Beyaz Türklerin, o ülkeyi kalkındırma seferberliği başlıyor… 60 Euro’yu basan 7 gün vizesiz gidecek

Emeklilerin merakla beklediği müjdeli haber geldi! Hemen hesaplarınızı kontrol edin

CHP için diyet vakti

“Oy verdik başkan uyuyor” Metrolar çalışmayınca vatandaş isyan etti

'Bayraktar TB2 SİHA fabrikasını vuracağız' demişlerdi! İntihar saldırısı yapıldı, vuruldular

FAST üzerinden para gönderenler dikkat! Limitler bir kez daha artırıldı

Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Seçim sonrası Başkan Erdoğan’dan ekonomi kararı! Herkesin beklediği adım atılıyor

Almanya’da işler çığırından çıktı! O yasa yürürlüğe girdi, parti yaptılar
Gündem Firari FETÖ'cüler yakalandı! 4 gözaltı var
Gündem

Firari FETÖ'cüler yakalandı! 4 gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-04-02 13:47:50 - 2024-04-02 13:47:50
Firari FETÖ'cüler yakalandı! 4 gözaltı var

FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehir’de düzenlenen operasyonda örgüte mensup oldukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonlarda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Örgüt adına faliyet yürütükleri tespit edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması çerçevesinde, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlayan, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunan, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürüten, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları gaybubet evi ayarlayan, işlem görmüş örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarına yardım eden, esnaf yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edildi.

 

''Sözde'' bölge sorumlusu yakalandı.

Operasyonda aralarında örgütün sözde Bölge Sorumlusu, İl Muhasebecisi, İl Muhasebe yardımcısı, ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

CHP'deki para balyalarında FETÖ parmağı!
CHP'deki para balyalarında FETÖ parmağı!

Gündem

CHP'deki para balyalarında FETÖ parmağı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan sınırda enselendi!
FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan sınırda enselendi!

Gündem

FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan sınırda enselendi!

20 ilde dev operasyon! 70 FETÖ'cü yakalandı
20 ilde dev operasyon! 70 FETÖ'cü yakalandı

Gündem

20 ilde dev operasyon! 70 FETÖ'cü yakalandı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim yorumu! FETÖ'ye dikkat çekti
Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim yorumu! FETÖ'ye dikkat çekti

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim yorumu! FETÖ'ye dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23