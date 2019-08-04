Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı - Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya'da düzenlenen 9. ayağında, Toyota Gazoo takımından Tanak birinci oldu



ANKARA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 9. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı. Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 307,5 kilometre uzunluğundaki dokuzuncu mücadelesini, 2 saat 30 dakika 40.3 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 4, kariyerinin 10. ralli zaferine ulaştı.

Tanak'ın 25.6 saniye gerisindeki Citroen Total'den Esapekka Lappi 2'nci, liderin 33.2 saniye arkasındaki bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Jari-Matti Latvala ise 3'üncü oldu. Puanını 180'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Estonyalı pilotu, 158 puanla son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier (Citroen Total) ve 155 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) izledi. WRC'nin 10. ayağı, 22-25 Ağustos tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

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