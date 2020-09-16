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Ekonomi Fındık zuruflarının organik ürün haline dönüştürülmesi önerisi
Ekonomi

Fındık zuruflarının organik ürün haline dönüştürülmesi önerisi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:49:24 -
Fındık zuruflarının organik ürün haline dönüştürülmesi önerisi

GİRESUN (AA) - Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, fındık zurufunun, kompost yapılarak fındık bahçelerinde organik gübre olarak kullanılabileceğini bildirdi.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın hasat ve harmanlama işlemleri sonunda her yıl 250 ile 300 bin ton arası fındık zurufunun ortaya çıktığını belirtti.

Çok değerli atık olmasına rağmen zurufların çoğunlukla yakıldığını veya kendi halinde yol kenarlarına bırakıldığını ifade eden Akar, kompostlama işlemi sayesinde bu ürünün yararlı hale gelebileceğini aktardı.

Akar, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli ortamda organik gübreye dönüşmesi yöntemi olan kompost işleminin nasıl yapılacağı konusunda şu bilgileri paylaştı:

"Zuruflar 20-30 santimetrelik katman halinde serilmelidir. Bu katmana bir kat kireç serpildikten sonra üzerine 20-30 santimetrelik bir zuruf katmanı daha yapılır. Onun üzerine de tarım kireci serpilir. Zuruf katmanlarının yapımına bu şekilde devam edilerek bir yığın oluşturulur. Yığın ıslatılır ve üzeri mikroorganizmaların daha sağlıklı çalışabilmesi için uygun sıcaklığı oluşturmak amacıyla naylon bir örtü ile örtülür."

Yığının, 2 günde bir mikroorganizmaların aktivitesi sonucu oluşan sıcaklığı dağıtmak ve nemi sağlamak amacıyla sulanarak karıştırılmasını tavsiyesinde bulunan Akar, bu şekilde kompostun 5-6 ay sürede yeterli olgunluğa geleceğini kaydetti.

Akar, olgunlaşmış olan kompostun fındık bahçeleri veya süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılabileceğine dikkati çekti.

Fındık zurufunun kompostlama işlemi yapılmadan bahçe ve tarlalarda kullanılmamasını isteyen Akar, bu durumun patojen mikroorganizmaların yayılabilmesine sebep olduğunu ifade etti.


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