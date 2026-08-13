  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber dolandırıcıların yeni tuzağı: "Ödeme İste" İran’dan ABD’ye uyarı! Yanlış hesap Hürmüz’den döner MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması! "NATO alternatifi" deniyordu CHP’den AK Parti’ye iki katılım daha! Rozetleri Erdoğan takacak Venezuela’dan sonra şimdi sıra orada mı? Küresel haydudun bu kez gözü Küba’da Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar Gannuşi açlık grevini sonlandırmıştı! Kurtulmuş’tan “özgür bırakılsın” çağrısı Enflasyon Raporu'nda kritik an! TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminini açıkladı MASAK tespit etti: Alihan Kuriş Suç Örgütü 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardı Trump’ın gizlice tüyüşünde yeni detay Siyonist istihbarata CIA şüphe ile bakmış
Yerel Fındık toplamak için gelmişti vahşet saçtı! Ağaç dalı kavgasında amcasını vurarak katletti!
Yerel

Fındık toplamak için gelmişti vahşet saçtı! Ağaç dalı kavgasında amcasını vurarak katletti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fındık toplamak için gelmişti vahşet saçtı! Ağaç dalı kavgasında amcasını vurarak katletti!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fındık hasadı için Fransa'dan memleketine dönen gurbetçi, ayva ağacının dalını kesme meselesi yüzünden tartıştığı amcasını tabancayla vurarak katletti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı yeğen, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada amcasını tabancayla vurarak öldüren gurbetçi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde 11 Ağustos akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen Mustafa Çam (46) ile amcası İbrahim Çam (73) arasında ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Çam, tabancayla amcasına ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. Amcasını öldüren 2 çocuk babası gurbetçi Mustafa Çam olaydan sonra kayıplara karıştı.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından bugün yakalanan Mustafa Çam, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Çorum FK’nin futbolcusu trafik kazası geçirdi
Çorum FK’nin futbolcusu trafik kazası geçirdi

Yerel

Çorum FK’nin futbolcusu trafik kazası geçirdi

Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!
Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!

Yerel

Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!

Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Yerel

Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Kuryeler için asgari ücret düzenlemesi! Saatlik kazanç asgari ücretin üzerine çıkıyor
Kuryeler için asgari ücret düzenlemesi! Saatlik kazanç asgari ücretin üzerine çıkıyor

Dünya

Kuryeler için asgari ücret düzenlemesi! Saatlik kazanç asgari ücretin üzerine çıkıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23