0553 313 94 23

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Kasım 2018'de 203 milyar 144 milyon dolara ulaştı

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:06
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, kasımda bir önceki aya göre 780 milyon dolar azalarak 117 milyar 515 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 265 milyon dolar düşüşle 320 milyar 659 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya göre 515 milyon dolar artarak 203 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 639milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 729 milyon dolar ve 61 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalatborçları sırasıyla 826 milyon dolar ve 59 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 620 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadelikrediler bir önceki aya göre 475 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyondolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 206 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 766 milyon dolar arttı.

Finansal kesim dışındaki firmaların Kasım 2018 döneminde kısa vadeli varlıkları 93 milyar 860 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükleri 87 milyar 261 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 6 milyar 599 milyon dolar düzeyinde gerçekleşerek Ekim 2018 dönemine göre 1 milyar 110 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeliyükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:06
  1. Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    300 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakam duyurdu: Suları kestik
    1. 300 kişi hastaneye kaldırıldı!..
    2. Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı!
    3. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 3 kişi..
    4. Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş..
    5. Afganistan'da çatışma! 17 ölü
    6. Adnan Oktar soruşturmasında kan..
    7. Finansal kesim dışı firmaların net..
    8. Paralimpik okçular Ankara'da kampa girdi
    9. İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın
    10. "AB-Japonya Ekonomik Ortaklık..
    11. Marmara'da korkutan görüntü! Çok nadir..
    12. İlçede büyük karışıklık! 300'e yakın..
    13. Emiliano Sala'dan haber var! Uçağının..
    14. Galatasaray'da Hatayspor maçı..
    15. FETÖ'nün sözde "büyük bölge imamına"..
    16. Katar Emiri Al Sani Kuveyt'te
    17. Bahçeli'den "İlber Ortaylı" açıklaması
    18. Tahran yönetimi Irak'taki saldırıyı..
    19. AB'den darbeye destek! 10 ülke resmen..
    20. AB üyesi 10 ülke Guaido'yu "geçici..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor