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"Finalde Ronaldo'nun ağladığını görmek istiyorum"

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in rakibi olan Muhammed Salahlı Liverpool'da taraftarlar oldukça iddialı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:15
"Finalde Ronaldo'nun ağladığını görmek istiyorum"

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan Liverpool, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de final maçında Real Madrid ile mücadele edecek.

Heyecanının gizlemeyen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan finale kadar çıkmayı başardık. Bugün sahada mücadele eden takımım ve bizi yalnız bırakmayan taraftarımız için çok mutluyum. Bizim için inanılmaz bir macera oldu. Şimdi de Kiev'e gitme zamanı geldi."

Tarihinde 5 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Liverpool en son 2007’de final oynamıştı. Rakibi Real Madrid ise, 1981'den bu yana oynadığı finallerin hiçbirini kaybetmedi. Ancak Real Madrid'i finalde son yenen takım İngiliz ekibi Liverpool'du.

TARAFTARLAR OLDUKÇA İDDİALI

 Maçı dev ekranda takip eden Liverpool taraftarları ise takımlarının başarısını kutlamak için sokaklara akın etti. İngiliz tarafarlar final maçı öncesi oldukça iddialı:

 "Son dakikada gelen penaltı önemli değildi çünkü biz turu geçmek için gerekeni yapmıştık bile. Artık ben finalde C.Ronaldo’nun ağladığını görmek istiyorum."

 "O kupayı kazanacağız. Onu eve getireceğiz. Altıcı kez kazanacağız, çünkü biz geri geldik!"

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:15
  1. Real Madrid
  2. Madrid

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