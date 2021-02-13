‘Filyos enerji üssü haline gelecek’

Şu anda Sakarya gaz sahasında, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Bilgin, “Yaklaşık 10 bin kilometrekare alanda veri topluyoruz” dedi. Bilgin, şöyle konuştu: “Nihai hedefimiz 2023 yılında ilk faz üretimini karaya ulaştırarak devreye almak ve milletimizin hizmetine sunmak. Bu 10 kuyuyla beraber sağlanacak olan üretim planlandı, optimizasyonu yapıldı. Buna göre boru hatlarının çapları, hangi güzergah tahsis edilecek, bununla ilgili deniz topografyasını anlamak için çalışmalar yürütülüyor. Çok yakında tamamlanmak üzere. Güzergah belli. Hem karadan hem denizden hangi güzergahla bölgeye çıkacağımız belli. Çıkaracağımız doğal gaz ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet edecek. Bu faaliyetler için Filyos bölgesi hem ticari hem endüstriyel hem de bir lojistik enerji üssü haline gelecek. Böyle planlıyoruz, böyle inanıyoruz.”