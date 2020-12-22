Filografi ile tanışan Liceli kadınlar ellerindeki çekiçle ahşabı sanata dönüştürüyor

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki kadınlar, katıldıkları filografi kursunda hem sosyalleşiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Lice Belediyesi ve Kaymakamlığı, ilçedeki kadınların stres atmaları, sosyalleşmeleri ve aile bütçelerine katkı sunmaları amacıyla Aile Destek Merkezi'nde "filografi" kursu açtı.

İlk etapta 15 kursiyerin katıldığı kursta kimi kadınlar hayatında ilk defa bir meslek edinmenin ve maddi kazanç sağlayacak olmanın gururunu yaşıyor.

Hayal güçlerini kullanarak sabır ve emekle ellerine çekiç ve çivi alıp ahşabı sanata dönüştüren kadınların yaptığı ürünler, daha sonra belediyenin "Kadın Kooperatifi" aracılığıyla satışa sunulup gelir sağlanacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kadınların meslek edinmeleri, sanat öğrenmeleri ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin malzemelerini belediye olarak karşıladıklarını ifade eden Bakkal, ürünlerin pazarlamasına da kurdukları kadın kooperatifi aracılığıyla destek sağlayacaklarını ifade etti.

- "Ekonomilerine bir katkı sağlamış olacağız"

Hem internet sitesi hem de sosyal medya aracılığıyla ürünlerin satışını yapacaklarını anlatan Bakkal, şöyle dedi:

"Bu şekilde ekonomilerine bir katkı sağlamış olacağız, yeni bir istihdam alanı oluşturacağız. Aile destek merkezimiz uzun yıllardır ilçemizde faaliyet göstermektedir. Çalışmalarımızı ilçemizde devam ettireceğiz. En önemli hedefimiz kadınlarımıza ekonomik manada destek sağlayabilmek ve meslek edinmelerine yardımcı olabilmek. Üretim odaklı bir kurs olduğu için bunları devam ettiriyoruz. Buradan ürettiğimiz ürünlerin daha sonradan pazarlamasını gerçekleştireceğiz ve ekonomik anlamda katkı sağlamış olacağız. Bu tür projeleri pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kurs öğreticisi Hezar Karadaş, 15 kursiyerin filografi ile kendi hayal güçlerini geliştirerek çalışma yaptıklarını söyledi.

Karadaş, şunları kaydetti:

"Buradaki kursiyerlerin yarısı ev hanımı ve ev içerisinde yaşadıkları sorun ve stresi atabilmeleri için çok iyi bir ortam. Filografi ilk defa gördükleri bir kurstu. İlk başta zorluk yaşıyorlar ancak ileriki zamanlarda el alışkanlıkları oluyor ve çok iyi seviyelere geliyorlar. Kursiyerlerimiz buraya geldiklerinde hem sosyalleşiyorlar hem de sorunlarını kapı arkasında bırakıyorlar."

- "Para kazanıp ve ayaklarımızın üstünde durabileceğiz"

Kursiyerlerden Kamile Çelik, özellikle salgın sürecinde böyle bir ortamın oluşturulmasının sosyalleşme anlamında çok iyi olduğunu dile getirdi.

Kursa ilk başladıklarında yapamayacaklarını, başarısız olacaklarını düşündüklerini belirten Çelik, zaman geçtikçe kendilerini geliştirdiklerini ve çok güzel ürünler elde ettiklerini söyledi.

Çelik, "İnsanın özgüveni yerine geliyor, sosyal arkadaşlar ediniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Bizim için çok verimli oldu. Bize maddi kazanç sağlayacak çünkü hayal gücümüzü geliştirerek birçok şekil çıkarabiliyoruz. Kurs bittikten sonra kendi paramızı kazanacağız ve ayaklarımızın üstünde durabileceğiz. Verimli olabilmeyi ve güzel şeyleri başarabilmeyi hedefliyoruz. İmkanlar sağlanırsa buradaki arkadaşlarımızla atölyede devam edebiliriz." ifadesini kullandı.

- "Burayı okulum gibi, kendi üniversitem gibi görüyorum"

Ev hanımı Gülfizar Delidere, kursta çok güzel vakit geçirdiklerini, meslek sahibi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben okul okumadım, burayı okulum gibi kendi üniversitem gibi görüyorum. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Tahtanın üzerine çivi çakıyoruz, tel örgüsünü yapıyoruz. Evde olan kadınlar açısından çok iyi bir şey. Ev hanımı olarak böyle bir şey becerebileceğimi tahmin etmiyordum ama buraya geldikten sonra kısa bir sürede yol katettik. Çok güzel geçiyor, eğlenceli vakit geçiriyoruz, stres atıyoruz. Burada kadınların kuvveti konuşuyor diyebilirim. İleriki hayatımızda kendi atölyemizi açabiliriz. Evde oturan kadınlar böyle kurslar nerede açılırsa açılsın başvursunlar, kesinlikle pişman olmazlar. Kaymakam beye böyle bir kurs açıp destek verdikleri için teşekkür ediyoruz."











