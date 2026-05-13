Filistinlilere ait 50'ye yakın işyeri yerle bir edildi!

İsrail buldozerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Doğu Kudüs’ün güneydoğusundaki El İzariye beldesinin girişinde bulunan, Filistinlilere ait onlarca iş yerini yıktı.

İsrail makamları, yıkımların bölgedeki Filistinli yerleşimleri birbirine bağlayacak yeni bir yol projesi kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

Ancak Filistinli yetkililer ve yerleşim karşıtı aktivistler, projenin tartışmalı E1 bölgesindeki İsrail yerleşim planlarının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Yerleşim karşıtı İsrailli kuruluş Peace Now’ın yerleşim izleme direktörü Hagit Ofran, yıkılan dükkanların bulunduğu alanda Filistinli araç trafiğini yeni bir güzergaha yönlendirecek bir yol inşa edilmesinin planlandığını söyledi.

Ofran, bunun amacının E1 bölgesini Filistinlilere tamamen kapatmak olduğunu ifade ederek, projenin bölgede yaşayan binlerce Bedevi Filistinlinin yerinden edilmesine yol açabileceğini kaydetti.

Yıkımlar, bazı iş yeri sahiplerine tahliye tebligatlarının ulaşmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Avukatların İsrail Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itirazlara rağmen yıkım işlemleri durdurulmadı.

İsrail makamları ise araç yıkama noktaları, hurdacılar ve sebze tezgahlarının da bulunduğu yapıların ruhsatsız olduğunu ve sahiplerinin yıllardır uyarıldığını ileri sürdü.

Batı Şeria’daki sivil işlerden sorumlu İsrail askeri kurumu COGAT, söz konusu yapıların planlanan yol inşaatını engellediğini iddia etti.

Filistin Yönetimi ise yeni yol sistemiyle Filistinli araçların, İsrail yerleşimlerini Kudüs’e bağlayan ana otoyoldan çıkarılarak tünel ve çevre yollarına yönlendirileceğini belirtiyor. Filistinli yetkililere göre bu durum, İsrailliler ve Filistinliler için fiilen ayrı ulaşım sistemleri oluşturacak.

Yıkılan iş yerlerinden birinin sahibi olan 48 yaşındaki Muhammed Ebu Galiye, yıllar süren emeğinin bir gecede yok olduğunu söyledi.

Ebu Galiye, “48 yıl boyunca çocuklarım ve ailem için bir şeyler inşa ettim, ama bir gün içinde her şey yok oldu” dedi.

Yakındaki köy konseyinin başkanı Davud el Cahalin ise yıkımlar nedeniyle 200’den fazla ailenin gelir kaynağını kaybedeceğini belirtti.

E1 bölgesi, Kudüs çevresinden Batı Şeria’nın iç kesimlerine uzanması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Bölgedeki yerleşim projelerinin Ramallah ile Beytüllahim arasındaki bağlantıyı zayıflatacağı ve kuzey-güney ulaşımını zorlaştıracağı belirtiliyor.

İsrail, mevcut Maale Adumim yerleşimi çevresinde yaklaşık 3 bin 500 yeni konut inşa etmeyi planlıyor. Uluslararası toplum ise işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bunları barış sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyor.

