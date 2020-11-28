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Aktüel Filistin'in Ankara Büyükelçisi: "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrı sabit"
Aktüel

Filistin'in Ankara Büyükelçisi: "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrı sabit"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:08:56 -
Filistin'in Ankara Büyükelçisi: "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrı sabit"

İSTANBUL (AA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki tavrının değişmez olduğunu söyledi.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk Dışişleri Bakanlığı, Türk halkı, siyasi partiler ve TMMM'ye Filistin meselesine verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Mustafa, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesindeki tavrı sabit." ifadesini kullandı.

Filistin halkına destek veren tüm ülke ve hükümetlere de teşekkür eden Mustafa, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin varlığına yönelik saldırılarını sonlandırması için gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

"Modern çağın en büyük işgalinin sona ermesinin ve Filistinlilerin bağımsız devletlerini kurmasının zamanı gelmedi mi?" diye soran Mustafa, Filistinlilerin, uluslararası kararlar doğrultusunda adil barışın tesisi için çalıştığına işaret etti.

Uluslararası hukukun, uluslararası sistemin temel taşı olduğunu ve bunun da çifte standardı kabul etmediğini dile getiren Mustafa, barış ve hoşgörü kültürü ile kendi ulusal kurumlarını inşa etmek için çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Her yıl 29 Kasım'da Filistin'le dayanışma faaliyetleri dünyanın birçok ülkesinde çeşitli şekillerde gerçekleştiriliyor.


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