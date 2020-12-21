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Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 140 bini geçti
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 140 bini geçti

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 1514 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:37:36 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 140 bini geçti

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 1287'ye yükseldi, vaka sayısı da 140 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 31 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 1514 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakaların 1234'nün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 280'inin de Gazze Şeridi'nde görüldüğünü kaydeden Keyle, 1596 kişinin ise iyileştiğini aktardı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1287'ye, vaka sayısı da 140 bin 47'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 114 bin 16 oldu.


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