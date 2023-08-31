Yahudi CHABAD örgütü Türkiye ve Kıbrıs'tan arsa satın alıyor! Filistin’deki taktiğin aynısı!

Yavru vatandaki Siyonist işgalin arkasında yer alan Chabad-Lubavitcholan isimli örgüte dair gazetemize bilgiler aktaran KKTC’de görev yapan bir kamu görevlisi, önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlik kaygısı nedeniyle ismini açıklamadığımız KKTC kamu yöneticisi, “Chabad birçok suç işliyor. Kara para aklıyorlar ve MOSSAD’a bilgi sızdırıyorlar.

Tüm askeri noktaları deşifre ediyorlar. Geçitkale’de olduğu gibi askeri alanların yakınlarından toprak alıyorlar” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin Siyonist odaklar tarafından işgal edildiğini ifşa eden Millî Gazete, KKTC’deki işgalin arkasında Chabad-Lubavitcholan isimli örgütün yer aldığını ortaya çıkarmıştı. KKTC’de görev yapan bir kamu görevlisi, bu örgütle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2008’DEN SONRA SİYASİ AYAĞI OLUŞMAYA BAŞLADI

Chabad’ın KKTC yapılanmasının başında bulunan Haim Azimov’un 2006’da ABD tarafından KKTC’ye gönderildiğini söyleyen KKTC’li kamu görevlisi, “2008 seçimlerinde Rauf Denktaş’ın çekilmesi ve Mehmet Ali Talat’ın seçilmesinin ardından Chabad’ın siyasi ayağı KKTC’de oluşmaya başladı. Kısa süre içerisinde yüzü aşkın şirket kurdular. Avukatlar ve inşaatçılar üzerinden parsel parsel toprak satın almaya başladılar. Pandemi döneminde bir de banka kuruldu. Bu banka aracılığıyla para transferlerini gerçekleştiriyorlar” dedi.

“ASKERİ NOKTALARI DEŞİFRE EDİYORLAR”

Çok sayıda Yahudi’ye KKTC vatandaşlığı verildiğini de dile getiren kamu görevlisi, “Faaliyetleri yasal değil. Herhangi bir izinleri yok. Ben bunlarla mücadele ettim ancak polis beni uyardı ve öldürülmemin dahi olası olabileceğini söyledi. Chabad, mafya ile çalışıyor” ifadelerini kullandı. Chabad’ın LGBT’yi de desteklediğini kaydeden kamu görevlisi, “Chabad birçok suç işliyor. Kara para aklıyorlar ve MOSSAD’a bilgi sızdırıyorlar. Tüm askeri noktaları deşifre ediyorlar. Geçitkale’de olduğu gibi askeri alanların yakınlarından toprak alıyorlar” diye konuştu.

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KKTC’li kamu görevlisi, Chabad’ın KKTC lideri Haim Azimov’un birçok siyasetçiyi finanse ettiğini de belirtti.

KKTC’nin Siyonist odaklar tarafından işgal edildiğini ifşa eden Millî Gazete, yavru vatanı işgal eden mekanizmanın başındaki Siyonist örgütün Chabad olduğunu da kamuoyuna duyurmuştu. Kıbrıs’ta toprak satışının engellenmemesi halinde yavru vatanın, “Büyük İsrail Projesi”nin bir parçası olmasından endişe edilirken, KKTC’deki işgalin arkasında Chabad-Lubavitcholan isimli örgüt yer alıyor. Satın aldıkları 2 bine yakın şirket üzerinden KKTC’de 25 bin dönüm civarında toprak satın alan Siyonistlerin arkasında yer alan Chabad'a ilişkin olarak KKTC'de görev yapan bir kamu görevlisi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“PARSEL PARSEL TOPRAK SATIN ALIYORLAR”

Güvenlik kaygısı nedeniyle ismini açıklamadığımız KKTC kamu görevlisi, Millî Gazete'ye yapmış olduğu açıklamalarda Chabad'a dair önemli ifadeler kullandı. Chabad'ın KKTC yapılanmasının başında bulunan Haim Azimov'un 2006 yılında ABD tarafından KKTC'ye gönderildiğini söyleyen KKTC kamu görevlisi, "2008 seçimlerinde Rauf Denktaş'ın çekilmesi ve Mehmet Ali Talat'ın seçilmesinin ardından Chabad'ın siyasi ayağı KKTC'de oluşmaya başladı. Kısa süre içerisinde yüzü aşkın şirket kurdular. Avukatlar ve inşaatçılar üzerinden parsel parsel toprak satın almaya başladılar. Pandemi döneminde de birçok satış gerçekleştirildi. O dönemde bir de banka kuruldu. Bu banka aracılığıyla para transferlerini gerçekleştiriyorlar" dedi.

“CHABAD MAFYA İLE ÇALIŞIYOR”

KKTC'deki Siyonist işgalin arkasında bulunan Chabad isimli örgüte dair çok önemli ifşaatlarda bulunan KKTC kamu görevlisi, çok sayıda Yahudi’ye KKTC vatandaşlığı verildiğini de dile getirdi. Chabad'ın KKTC'deki faaliyetlerinin yasal olmadığını da belirten KKTC kamu görevlisi, "Faaliyetleri yasal değil. Herhangi bir izinleri yok. Ben bunlarla mücadele ettim ancak polis bunlarla başa çıkamayacağım noktasında beni uyardı ve öldürülmemin dahi olası olabileceğini söyledi. Chabad mafya ile çalışıyor" ifadelerini kullandı.

“ASKERİ NOKTALARI DEŞİFRE EDİYORLAR”

Güvenlik kaygısı nedeniyle ismini açıklamadığımız KKTC kamu görevlisi, Chabad'ın KKTC lideri Haim Azimov'un birçok siyasetçiyi finanse ettiğini de belirtti. Chabad'ın LGBT'yi de desteklediğini kaydeden kamu görevlisi, "Chabad birçok suç işliyor. Kara para aklıyorlar ve MOSSAD'a bilgi sızdırıyorlar. Tüm askeri noktaları deşifre ediyorlar. Geçitkale'de olduğu gibi askeri alanların yakınlarından toprak alıyorlar" diye konuştu.

Milli gazete