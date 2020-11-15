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Aktüel Filistin Devlet Başkanı Abbas, Pakistan'ın İsrail'i tanımayı reddeden tavrını övdü
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Pakistan'ın İsrail'i tanımayı reddeden tavrını övdü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:39:41 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Pakistan'ın İsrail'i tanımayı reddeden tavrını övdü

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan'ın İsrail'i tanımama yönündeki tavrını takdir ve tebrik etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Abbas, Pakistan Başbakanı İmran Han'a gönderdiği telgrafta, "Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasını net bir şekilde destekleyen tutumundan" övgüyle söz etti.

Abbas, Han'a hitaben, "Adil Filistin davasını destekleyen sağlam ve tutarlı resmi Pakistan pozisyonunu anlattığınız son televizyon röportajınızı, onurlu ve asil açıklamalarınızı, büyük bir ilgi ve minnetle takip ettik.” ifadelerini kullandı.

Bu tutumun, "kardeş Pakistan'ın halk ve devlet olarak eskiden beri takip ettiği bir çizgi olduğuna" vurgu yapan Abbas, telgrafında, "Bu büyük ülke, dünyadaki her Filistinli için gurur kaynağıdır. Maruz kaldığınız baskılara rağmen, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine destek olma konusundaki tutumunuza bağlılığınızı çok takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Başbakanı Han, 13 Kasım'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'i tanıması için bazı ülkelerin baskısı altında olduğunu ifade ederek, İslamabad yönetiminin, Filistin meselesi çözülene kadar "Siyonist" devleti tanımayacağını söylemişti.

Filistin halkının memnun olacağı şekilde bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail'i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Han, İslamabad yönetiminin, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın İsrail'i tanımayı reddettiği gibi, kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.

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