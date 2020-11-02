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Aktüel Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
Aktüel

Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:05:04 -
Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

KUDÜS (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in kuruluşuna giden süreci hızlandıran Balfour Deklarasyonu'nun yıl dönümünde İngiltere'yi bağımsız Filistin devletini tanımaya davet etti.

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına giden sürecin en önemli kilometre taşı olarak gösterilen Balfour Deklarasyonu’nun 103. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'ye 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Iştiyye, bu adımın Balfour Deklarasyonu nedeniyle Filistin halkının ödediği bedellere bir tazminat olarak atılması gerektiğini dile getirdi.

- Filistin'de işgalin yolunu açan Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, 2 Kasım 1917'de siyonizmin ünlü hamisi Lord Rothchild'e gönderdiği mektupta İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etmişti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasının önünü açan en önemli gelişmelerden biri olmuştu.

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