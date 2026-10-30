Filipinler’de yanardağ patladı: 3. seviye alarm verildi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filipinler’in en aktif yanardağlarından Mayon’da patlama meydana geldi. Başkent Manila’nın güneydoğusunda bulunan yanardağdaki volkanik hareketlilik dikkat çekti.
Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53 ile 11.59 arasında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlama sonucu yanardağın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kül bulutu püskürttüğü ve tehlikeli bir patlamaya yönelik artan eğilime işaret eden 3. seviye alarm durumunun ilan edildiği kaydedildi.
Ayrıca, yanardağın 6 kilometrelik sınırları içinde kalan alanların tahliye edilmesi tavsiye edildi.
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.