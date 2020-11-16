  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aktüel

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 05:34:16 -
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA LUMPUR (AA) - Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin çılgına dönecek! Ermeni belgeleri sızdı
Dünya

Putin çılgına dönecek! Ermeni belgeleri sızdı

Ermenistan'dan sızdırılan belgeler, dünya gündemini uzun süre meşgul edebilir. Belgelerde, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'ın Suriye'y..
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü
Dünya

Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü

Belçika'da bir hemşire, alkollüyken müdahale etmeye çalıştığı hastanın boğazına ventilatör borusu yerine ventilatör tüpünü sıkıştırarak önce..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay