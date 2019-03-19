Fikret Orman'ın Malezya temasları - Orman, AFC Başkanı Al Khalifa'yla bir araya geldi



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün tanıtımı için Malezya'daki temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, tanıtım faaliyetleri kapsamında Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Salman Bin Ebrahim Al Khalifa'yı makamında ziyaret etti. Orman'ın, Türk futbolu ile Asya futbolunu birbirine yaklaştırma ve iş birliği yapma konularında Khalifa ile fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Başkan Orman tarafından, ziyaretin sonunda Salman Bin Ebrahim Al Khalifa'ya Beşiktaş forması ve plaket takdim edildiği aktarıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.