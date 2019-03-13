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Fikret Orman'ın Japonya temasları

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya Futbol Federasyonu Üst Yöneticisi Suhara Kiyotaka ve Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru Murai ile fikir alışverişinde bulundu

13 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Fikret Orman'ın Japonya temasları


İSTANBUL (AA) - Japonya'da temaslarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya Futbol Federasyonu Üst Yöneticisi Suhara Kiyotaka'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Orman, iki ülke futboluyla ilgili yürütülebilecek iş birlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Orman, Kiyotaka'ya siyah-beyazlı ekibin Japon futbolcusu Shinji Kagawa'nın adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Orman daha sonra Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru Murai ile bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:39
  1. Beşiktaş
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