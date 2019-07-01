Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş açıklaması





İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yarın yayıncı kuruluş ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, toplantıda görüşülen konulara açıklık getirdi.

Fikret Orman, "Yarın futbol federasyonunda BeIN Sports'la federasyon ve Kulüpler Birliğinin katılacağı önemli bir toplantı olacak. Onu istişare ettik. Kulüpler Birliği yetkilileri, ben, Adil Bey, Ali Bey, Ahmet başkan ve Mehmet Sepil başkanla birlikte o toplantıya katılacağız." diye konuştu.





- "Giderlerimizin büyük çoğunluğu döviz kurunda"





Kulüplerin giderlerinin büyük oranda dövizle olduğunun altını çizen Orman, yayıncı kuruluşun haklı olduğu noktalar bulunduğunu söyleyerek, "Ortada yapılmış bir ihale var. İhalenin şartları, teminatları, süreleri belirlenmiş vaziyette. Kabul edilmesi gereken bir gerçek var, bizim giderlerimizin büyük çoğunluğu döviz kurunda. Gelirler ise yayın ihalesinin yarısı döviz yarısı lira ama 3 sene evvel stadımızı açtığımızdaki stat gelirlerimiz dolar bazında çok geri düşmüş durumda. Çünkü fiyatlarımızı döviz bazında arttırabilmiş değiliz. Kulüplerin finansal durumları da ortada. Yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız, haklı oldukları noktalar var. Bunu sadece ücret olarak görmemek lazım. Hep beraber oturacağız karşılıklı edinlerimizi ve sorumluluklarımızı karşılıklı menfaatlerimizi koruyacak şekilde karar vermek için konuşacağız. Bunlar ticaretin içindeki olaylar. Bunlar başta kulüpleri, federasyonu ve yayıncı kuruluşu ilgilendiren eden şeyler." değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluşla ilgili olarak B planı olup olmadığı yönündeki bir soruya Fikret Orman, "B planlık bir durum yok. Biz aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022'de. O geminin içinde biz yola çıktık. Denizin ortasındayken başka gemiye bakmak bizim açımızdan da onlar açısından da doğru değil. Biz o gözle bakıyoruz, BeIN Sports'un da o gözle baktığına inanıyorum." şeklinde cevap verdi.





- "Süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı"





Kulüplerin borçlarının Bankalar Birliği tarafından yeniden yapılandırılmasını kamuoyuna anlatamadıklarını belirten Orman, bankaların kulüplere yetkili atamasının söz konusu olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Ne öyle bir talep var ne bir görüşme var. Çok popüler bir oyun olduğu için çok farklı noktalara getirilebiliyor. Yaklaşık 6 aydır bu konuyu kamuoyuna izah edemedik. Demek ki bizde de hata var. O süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı. Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de finansal bir kriz var. Bankaların yapmış olduğu bütün işlerde mevcut müşterileriyle yapılandırma yapılıyor. Bu bir tek futbolla alakalı bir şey değil. Türkiye'nin büyük grupları da bankalarla oturup borçlarını yapılandırıyorlar. Burada kulüplere yönetim kurulu atanacak gibi bir durum yok. Kulüplerin finansal durumunu düzeltecek, disipline alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hem kulüp lisansıyla alakalı hem de bankalarla yapılacak yapılandırmayla alakalı. Bu kimsenin taviz verdiği bir konu değil. Futbol insanları mutlu eden önemli bir endüstri. Devletimiz de bankalar da bu işe bu gözle bakıyorlar. Türkiye'de finansal bir kriz var. Sanki kulüpleri kurtarma projesi olarak ifade edildi, hayır. Ülkede bir sıkıntı var. Bütün bankalar yeniden yapılandırma yapıyorlar. Bunu bireysel olarak da yapıyorlar. Kredi kartını ödeyemeyenlere bir şeyler yapıyorlar, devletimiz vergi ödemelerine karşılık bir şey yapıyor. Çiftçimize karşı, Türkiye'nin en büyük gururu olan gruplara karşı bir şeyler yapılıyor. Şu anki süreç böyle bir süreç. Futbol da uzayda oynanan bir şey değil bu ülkede oynanıyor. Kurlardaki artış bizi zora soktu. Kulüplerin daralması lazım. Transfer sezonu da eskisi geçmiyor. Herkes temkinli hareket etmek zorunda. Böyle de geçecek gibi gözüküyor. Önümüz netleşince herkesin anlayacağı bir resim ortaya çıkar."





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan kulüp lisans talimatı ile ilgili de konuşan Orman şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği olarak lisans talimatı yaklaşık 1 sene evvel göreve geldiğimizde ilk yaptığımız hareketti. Kulüp temsilcilerinden oluşturduğumuz heyetle kulüp lisans talimatnamesini biz yazdık, bütün kulüplere de gönderdik. Geldiğimiz son noktada bütün kulüplerin endişelerini de ele alarak federasyona gönderdik. UEFA da yeni kulüp lisanslamasını, Finansal Fair Play'in Türkiye'deki uyarlamasının katı şekilde yapılmasını bekliyordu. Biz de yaklaşık 1,5 senedir çalıştık. Bütün verilerimizi gönderdik. Almış oldukları verilerle beraber federasyon kendi içinde toplandı ve kulüp lisans talimatını açıkladı. Bütün kulüpler aynı fikirde olmayabilir ama kulüplerin endişelerini de federasyona gönderdik, federasyon da ona göre bir karar verdi ve talimatı yayınladı."





- "Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var"





Yeni TFF yönetiminin çok arzulu şekilde çalıştığını dile getiren Fikret Orman, "Nihat başkan ve ekibi de çok arzulular, çok çalışıyorlar. Zor bir göreve geldiler. Gelir gelmez kulüp lisans talimatı, BeIN Sports'la olan problem gibi sıkıntıları vardı. Bugün de konuştuk beraber komisyonlar kuracağız. Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Bunu yapmadığımız taktirde, Türkiye Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisiyken 2022-2023'te çok daha gerilere düşecek. 82 milyonun yaşadığı ülkede altyapıyla alakalı işler ve marka değeri ile alakalı yapılması gerekenler, hakem hataları, disiplin ve tahkim kurullarının verdiği kararlar futbolun marka değeri için önemli şeyler. Onun için beraber çalışacağımız komisyonlar kuracağız." ifadelerini kullandı.

Orman, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'in Galatasaray'a transferine ise "Hayırlısı olsun." dedi.



