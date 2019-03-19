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Fikret Orman’dan kuruluş yıl dönümü mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 116.

19 Mart 2019 Salı 10:47
Fikret Orman’dan kuruluş yıl dönümü mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 116. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.


Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, Orman şu ifadelere yer verdi:


"Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 19 Mart’lar...



Bugün, kulübümüzün 116. kuruluş yılını kutluyoruz.



Beşiktaş’ı 116 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur.



116 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye’nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır...



Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz.



Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak Kulübümüzün 116. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:47
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