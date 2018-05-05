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Fikret Orman'dan flaş açıklama! 'Fenerbahçe yüzünden...'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Türkiye Kupasında tekrar kararı çıktığında şampiyonluğu kaçırdık. Takımın ve hocanın ayarı bozuldu." dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:50
Fikret Orman'dan flaş açıklama! 'Fenerbahçe yüzünden...'

Türkiye Kupası yarı final rövanşında tekrar oynanmasına karar verilen Fenerbahçe mücadelesine çıkmayan Beşiktaş'ta yönetim, yapılan eleştirilere rağmen duruşundan taviz vermiyor.
Maça çıkmama kararının ardından son dakikada fikir değiştirip sahada olacakları iddialarına rağmen geri adım atmayan siyah-beyazlılar, günü U-21 takımı ile maç yaparak değerlendirdi.
Fikret Orman ve yönetimi, özellikle F.Bahçe cephesinden kendilerine saygısızlık yapıldığı yönündeki açıklamalara şu sözlerle karşılık geldi:

"BİZ TEKRAR KARARI ÇIKTIĞINDA ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDIK"

"Biz kupa peşinde değiliz, para peşinde de insanlar değiliz. Öyle bir dünyamız yok. Biz onurlu mücadele peşindeyiz. Biz 3. şampiyonluğa, üst üste 3. kez bunu başaracağımız için seviniyorduk. Yoksa biz kendimizi gösterelim, yönetimin başarısı olarak lanse edelim, öyle yapalım, böyle yapalım için değil. "
"Biz bunu şampiyonluğu kaçırdığımız için söylemiyoruz. Biz tekrar kararı çıktığında şampiyonluğu kaçırdık. Takımın ve hocanın ayarı bozuldu. Aziz Yıldırım'ın konuşması çok komikti, gülerek seyrettik. 'Bordo kravatı takıyor, tribünleri tahrik ediyor' diyen kişi sonrasında 'bir futbolcunun anasına küfrediliyor, niye tahrik oluyor bu adam?' diyor. Bu normal bir bakış açısı mıdır? Alsınlar şimdi o kupayı götürsünler."

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:50
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım

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