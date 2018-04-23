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Fikret Orman'dan flaş açıklama! 'Bizimle sahada rekabet etsinler'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'deki son durumu değerlendirdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:05
Fikret Orman'dan flaş açıklama! 'Bizimle sahada rekabet etsinler'

Başkan Fikret Orman, BJK TV’ye açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligdeki yarışa değinen Orman, “Keyifli bir lig oluyor. Puan farkları çok az. Bunun kötü taraflarını değil, iyi taraflarını ön plana çıkarmalıyız. Biz hep mutluluktan besleniyoruz” dedi. Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan maçla ilgili olarak ise, “Tatsız bir maç oldu. Olaylar orada kaldı. Olayları dillendirmek ve Beşiktaş’ı farklı yerlere çekmemek lazım. Biz çıtayı yukarı taşımaya çalışıyoruz. Biz ’Efendi Beşiktaş’ız. Hiçbir provokasyona gelmeden takımımızı desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı. Başkan Orman, taraftarlardan tahriklere kapılmamalarını istedi.

‘Biz iyiden besleniyoruz’

Fikret Orman, “Yönetimler gelir geçer. İnsanları birbirine düşünmek doğru değil. Cumhurbaşkanımız da ‘Beşiktaş mağdur oldu’ dedi. Perşembe günü Divan Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık. Divan Kurulu’ndaki akil üyelerimiz ile istişare toplantısı yapacağız. Camiamız daha çok kenetlenmeli. Beşiktaş’ın haklarını savunan bir yönetim kurulu var. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Biz iyiden besleniyoruz. Önemli olan Beşiktaş’a yakışır şekilde davranmak. Biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Azerbaycan’a Kartal Yuvası

Orman, Azerbaycan’da Karabağ ile maç yapmayı planladıklarını belirterek, “Orada Kartal Yuvası açmak istiyoruz. Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmek isteyenler olacaktır. Bizimle sahada rekabet edilmeli. Beşiktaş için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:05
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