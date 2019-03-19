Fikret Orman, Uzak Doğu'daki temaslarını tamamladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uzak Doğu seyahatinin son gününde Malezya Futbol Federasyonu Başkanı Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin ile bir araya geldi.19 Mart 2019 Salı 14:56
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uzak Doğu'daki temaslarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Uzak Doğu seyahatinin son ziyaretinde Malezya Futbol Federasyonu Başkanı Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin ile bir araya geldiği bildirildi.
Ziyarette, siyah-beyazlı kulübün Malezya'da yapmayı planladığı projelerin yanı sıra Türkiye ve Malezya'da yapılabilecek kamp aktiviteleri, özel maçlar ile ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Fikret Orman'ın ziyaret sonunda Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin'e Beşiktaş forması hediye ettiği belirtildi.
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