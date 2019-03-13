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Fikret Orman, Japonya’da ziyaretlerde bulundu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japonya Futbol Federasyonu CEO’su Suhara Kiyotaka ve Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru ile bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:03
Fikret Orman, Japonya’da ziyaretlerde bulundu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japonya Futbol Federasyonu CEO’su Suhara Kiyotaka ve Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru ile bir araya geldi.

 

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Japonya’da olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japonya Futbol Federasyonu CEO’su Suhara Kiyotaka’yı makamında ziyaret etti. Orman, sıcak bir ortamda geçen ziyarette iki ülke futboluyla ilgili birlikte yürütülebilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Orman ziyaretin sonunda Kiyotaka’ya, Shinji Kagawa’nın isminin yer aldığı Beşiktaş forması hediye etti.

 

Başkan Fikret Orman, daha sonra Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru Murai ile bir araya geldi ve iki ülke liginin karşılıklı tanıtımı konusunda fikir alışverişinde bulundu. Orman, görüşmenin sonunda Murai’ye Beşiktaş forması hediye etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:03
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