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Fikret Orman döneminde futbolcu satışından kazanılan para dudak uçuklattı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Hırvat stoper Mitrovic, Belçika ekiplerinden C.Brugge'e transfer oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 15:23
Fikret Orman döneminde futbolcu satışından kazanılan para dudak uçuklattı

Beşiktaş, satış listesine koyduğu Hırvat stoperi Matej Mitrovic'i, Belçika takımlarından Club Brugge'e sattı.

GÜNEŞ, SATIŞ LİSTESİNE KOYMUŞTU

5 milyon Euro transfer bedeli ve büyük umutlarla transfer edilen Mitrovic, Beşiktaş'ta vasatı bir türlü aşamayan bir performans göstermiş ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından satış listesine konulmuştu.

Beşiktaş, Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 84 milyon euro gelir elde etti. En yüksek bedelle yapılan bazı satışlar şu şekilde;

22 Milyon Euro Cenk

13 Milyon Euro Demba Ba

7.5 Milyon Euro Sosa

7 Milyon Euro Ersan

7 Milyon Euro Marcelo

6 Milyon Euro Atınç

4.5 Milyon Euro Tosic

3.9 Milyon Euro Mitrovic

3 Milyon Euro Gökhan Töre

 

Matej Mitrovic.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:23
  1. Beşiktaş
  2. Belçika
  3. Şenol Güneş
  4. Fikret Orman

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