Fikret Orman: Beşiktaş'ta büyük bir tüzük tadili yapacağım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 15 Eylül'de yapacakları olağanüstü tüzük tadil kongresinde 4 maddenin oylanacağını söyledi.

Fikret Orman, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, değişmesi gündemde olan iki maddenin divan kuruluyla ilgili olduğunu belirterek, "Divan kurulu toplantılarında iki sıkıntı yaşanıyordu. Divan kurulu üyelerimiz için hazırlanan raporlar, toplantıdan birkaç gün önce ortaya çıktığı için insanlar bir şeyler saklanıyor sanıyordu. İkinci sorun da divan kurulu toplantılarına üst üste katılmayanlar kuruldan ihraç ediliyordu. Bu durum da camiamızda büyük rahatsızlık yaratmıştı. Divan kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile bu sorunların ortadan kaldırılması konusunda gerekli tüzük değişikliklerinin yapılması için mutabık kalmıştık." diye konuştu.

Yönetim kurulu olarak oylanacak tüzüğe iki madde koydurduklarını aktaran Orman, "Bir tanesi, aidatlarını üç dönem ödemeyenler üyelikten ihraç ediliyordu. Çok üyemiz ihraç edildi. İnsanlar kıdemlerini kaybetmek istemiyorlar. Bir de 2019'daki seçimde geçerli olmak üzere yönetim kurulu üye sayısının aşağı çekilmesi maddesi var. Bu da benim bir isteğim. Çünkü kulüp büyüyor ve büyüdükçe profesyonelliğe daha çok ihtiyaç duyuluyor. Yönetim kurulu üye sayısı fazla olunca da dedikodular fazlalaşıyor. Söylediğim dört madde dışında bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.

"Profesyoneller de başkan olabilmeli"

Fikret Orman, Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta konuşacak bir projesi olmayanlar Beşiktaş'ın kötülüğü üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu çok ayıp. Benden sonrasını kapsayacak büyük bir tüzük tadili yapacağımı söyledim. Benim görev sürem 2022'de doluyor. Gitmeden evvel benden sonra gelenler daha iyi çalışsınlar diye bir tüzük tadili yapacağımı ve bazı maddeleri de gündeme getireceğimi söyledim. Kimse benim gibi 24 saatini Beşiktaş'a ayırmaz. Profesyoneller de başkan olabilmeli. Bu benden sonrası için geçerli olan bir şey. Bunun gibi birçok madde var. Önümüzdeki 10-15 seneyi götürecek bir Beşiktaş için bu değişiklikleri yapayım diyorum. Bunu da son dönemimde gerçekleştirmek istiyorum."

Tüzük tadil çalışmasıyla ilgili dedikodular yapıldığını savunan Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hemen dedikodu yapıyorlar. 'Şimdi yapacak, Beşiktaş'ı satacak’ diyorlar. Ayıp şeyler bunlar. Kişiliksiz insanların gerçeği bildiği halde yaptığı dedikodular. Benim üzerimden popülarite kazanmaya çalışıyorlar. Bunlar, Beşiktaş'ın mutsuzluğundan besleniyorlar. Konuştukları şeylerin yüzde 99.9'u yalan. Beşiktaşlılar bunları yemiyor. Beşiktaş'ta büyük bir tüzük tadili yapacağım. Kulübün gelecek 15 yılını kurtarabilmek adına tüzük tadilini yapacağım. Şu anda sadece dört madde ile ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Bir gün sonra da seçim var. Ben adayım, başka aday var mı bilmiyorum. Aday olan varsa genel kurul da seçer, önümüze bakarız. İşin özü o. Çok fazla abartmaya gerek yok."

Kaynak: AA