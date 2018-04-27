FIFA'dan Trabzonspor kararı!
Trabzonspor, FIFA'dan verilen bir dönemlik transfer yasağının itirazlar sonucu kalktığını açıkladı.27 Nisan 2018 Cuma 10:55
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YORUM YAZ