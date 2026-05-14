FIFA’dan Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında 3 Türk kulübü yer aldı. Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile Gençlerbirliği’ne ve TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü’ne 3’er dönem transfer yasağı getirildi.

Ceza alan kulüplerden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın bir kulübe olan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye tekabül eden ödemeyi yapmasıyla yasağının kaldırılacağı öğrenildi. Kulüp kaynakları ise söz konusu ödemenin önümüzdeki hafta yapılarak cezanın kaldırılacağını bildirdi.